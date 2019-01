Denunciato in stato di libertà dai carabinieri della compagnia di Cagliari un giovane di 38 anni della città per guida in stato di ebbrezza.

Cagliari, 13 Gen 2019 – Questa notte, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari, nel corso dei servizi di controllo alla circolazione stradale finalizzati alla prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebbrezza, un cagliaritano di 38 anni. L’uomo, alle ore 05:10 circa, è stato fermato alla guida della propria autovettura mentre percorreva via Jenner e dopo essere stato sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 2,18 gr/l al primo accertamento e 2,13 gr/l al secondo.

Patente di guida ritirata e la vettura sottoposta a sequestro amministrativo.