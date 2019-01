Maltempo Sardegna – Venti e mareggiate sulla Sardegna per le giornate di domenica 13 e lunedì 14 gennaio

Cagliari, 12 Gen 2019 – Diramato dalla Protezione Civile un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla mezzanotte di oggi (sabato 12 gennaio), la Sardegna sarà interessata da vento forte da Nord-Est sulle zone costiere e in prossimità dei rilievi, con intensità maggiori sui settori occidentali e settentrionali. In attenuazione durante le ore centrali della giornata di domani(domenica 13 gennaio), i venti torneranno a intensificarsi nelle ore serali su tutta l’Isola.

Per la giornata di lunedì 14 gennaio, è previsto un nuovo e più marcato rafforzamento dei venti provenienti da Nord-Ovest su tutta l’Isola e che potranno essere di burrasca o burrasca forte su tutte le zone costiere e in prossimità dei rilievi: attenuazione al pomeriggio a partire dai settori settentrionali.

Inoltre, sempre per lunedì (14 gennaio), sulle coste occidentali e settentrionali della Sardegna saranno possibili mareggiate.

Norme di comportamento e avviso della Protezione Civile ai link più sotto indicati.

