L’Abc dell’informatica per tutti: aperte le iscrizioni al corso per adulti organizzato dalle Acli

Cagliari, 12 Gen 2019 – Dalla A di Adsl alla Z di Zip. Conoscere l’informatica è diventata una priorità dei nostri tempi, ma per qualcuno, specie per coloro che non fanno parte delle ultime generazioni di cosiddetti nativi digitali, può rappresentare uno scoglio difficilmente superabile. Per questo le Acli provinciali di Cagliari organizzano una nuova edizione del corso di Informatica di Base, 20 ore di lezione tenute da uno specialista di settore pensate per consentire ai corsisti di avvicinarsi al mondo del digitale con semplicità.

«In Sardegna il divario digitale è ancora particolarmente rilevante ed è causato tra l’altro dalle condizioni economiche, dal livello di istruzione, dalla qualità delle infrastrutture e naturalmente dall’età – spiega il presidente delle Acli Provinciali Mauro Carta –, per questo motivo il progetto rivolto prevalentemente agli adulti e orientato a colmare il divario digitale esistente tra chi ha accesso alle tecnologie dell’informazione (in particolare computer e internet) e chi ne è escluso».

Il programma, che prevede una breve parte teorica sull’informatica e i computer, sarà incentrato soprattutto su esercitazioni pratiche (navigazione internet e principali social media, utilizzo di smartphone e tablet, programmi Office, posta elettronica e stampa di documenti).

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione a chi frequenterà almeno il 70% delle lezioni. Gli interessati all’iscrizione possono contattare la segreteria organizzativa al n. 07043039 o all’indirizzo di posta elettronica acliprovincialicagliari@gmail.com