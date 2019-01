Esteri – Parigi, fortissima esplosione in zona Opéra, 20 feriti. In fiamme un intero palazzo, per fuga di gas .

Parigi, 12 Gen 2019 – Una fortissima esplosione ha scosso intorno alle 9 a Parigi l’intero quartiere dell’Opera. Sembra sia avvenuta in una boulangerie nella rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folies Bergère. Un palazzo è in fiamme. È di venti feriti, di cui due gravi, il primo bilancio dell’esplosione. Lo scrive Le Figaro.

La Prefettura di Parigi ha reso noto che “un incendio in un negozio, seguito da una forte esplosione” si è prodotto nella rue de Trevise. In un tweet, la prefettura invita ad “evitare il settore e lasciare il passaggio ai veicoli di soccorso”. Secondo le prime troupe tv arrivate sul posto ci sarebbero “diversi feriti” e forse un morto.

L’esplosione è stata provocata da una fuga di gas. Lo hanno reso noto fonti della polizia.