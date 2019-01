L’amore ai tempi di internet

Con internet il nostro mondo è cambiato in modo radicale. È cambiato, ad esempio, il modo di intendere il lavoro, di approcciarsi ad esso di guadagnare. Sono cambiate le nostre abitudini, basti pensare alla possibilità di leggere i nostri libri preferiti direttamente dallo smartphone o dal tablet. Ed è cambiato, in maniera importante, anche il concetto di amore.

Secondo una ricerca un italiano su quattro di età compresa tra i 25 ed i 65 anni ha intrapreso una relazione sentimentale grazie ad un sito di incontri. Nell’era dei social network e degli smartphone questi numeri sono destinati a crescere in maniera dirompente. D’altro canto gli strumenti tecnologici rendono il flirt molto più comodo ed economico. I giovani abituati al mondo degli smartphone ed ai siti di incontri preferiscono compilare il proprio profilo online nella maniera più accattivante possibile: foto con occhi e viso in primo piano, punti di forza del proprio fisico in bella vista, descrizione di sé simpatica e intrigante attraverso la quale anche la persona più introversa del mondo risulta un tipo semplice, solare e divertente, e via dicendo. Ed il bello è che oggi i siti di incontri realizzano algoritmi infallibili per rielaborare i dati forniti dagli utenti e mettere in evidenza le affinità.

Questo genere di rapporti creati grazie ad internet sembrano funzionare. Da una recente ricerca americana emerge che le coppie create tramite il web (chat, siti di incontri) non solo sembrano durare più a lungo, ma appaiono più soddisfatte delle coppie nate da incontri dal vivo. Su un campione di quasi 20 mila persone, le coppie nate on-line esprimono un grado di soddisfazione pari al 5,64 rispetto al 5,48 delle coppie nate in maniera tradizionale. Di queste relazioni il tasso delle separazioni è del 6% rispetto al 7,6% dei matrimoni tradizionali. Il motivo, spiegano i ricercatori, sta nella possibilità di conoscere nei siti di incontri persone più affini a noi.

Sia che si tratti di siti di dating o di social network, i visitatori possono individuare le persone che hanno le medesime affinità e gli stessi interessi.

Internet, inoltre, non solo ha cambiato il modo di conoscere la propria anima gemella, ma ha rivoluzionato anche il modo di rapportarsi ad essa. Oltre alla possibilità di sentirsi in qualunque momento della giornata, tenendo così sempre vivo e costante il rapporto, il web dà ottime possibilità anche quando si tratta della sfera intima. Grazie ad internet anche le coppie più affiatate, o quelle che hanno carenza di stimoli, possono trovare delle nuove motivazioni visitando siti ad hoc come Pleasure Room. Insomma, internet rappresenta un vero e proprio recipiente colpo di infinite possibilità che si rivolgono sia a chi ha voglia di incontrare la propria anima gemella, sia a chi ha bisogno di nuovi stimoli per mantenere il rapporto col proprio partner sempre vivo.