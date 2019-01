Bus giù dal viadotto, assolto Ad di Autostrade Castellucci

Avellino, 11 Gen 2019 – Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l’Italia, è stato assolto nel processo per il bus caduto nella scarpata della A16. Per lui l’accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. La sentenza è stata letta in questi minuti dal giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi Buono.

La richiesta della Procura di Avellino per l’Ad di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci era di 10 anni di reclusione. La stessa richiesta era stata formulata per gli altri dirigenti e dipendenti di Autostrade per l’Italia imputati nel processo di primo grado che si è celebrato nel Tribunale di Avellino earrivato oggi a sentenza. Tante le proteste dei parenti delle 40 vittime presenti in aula al termine della lettura della sentenza, proprio per l’assoluzione di Castellucci.