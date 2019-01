“Domenica in concerto”: tre appuntamenti musicali, dedicati alle famiglie, il 13-20-27 gennaio, al Teatro Lirico di Cagliari

Cagliari, 10 Gen 2019 – Il nuovo anno 2019 inizia al Teatro Lirico di Cagliari con una piacevole novità: le tre domeniche di gennaio (13-20-27) vengono allietate da altrettanti appuntamenti musicali, sempre alle 11 e per un’ora circa, dedicati soprattutto alle famiglie, ma rivolte anche al pubblico di abbonati e giovani da sempre molto presente.

Si tratta, fa sapere il Teatro Lirico di Cagliari con una nota, di una piccola rassegna musicale, intitolata “Domenica in concerto”, che propone brani di facile e riconoscibile ascolto, eseguiti dai complessi stabili cagliaritani (Orchestra e Coro) e, nel ruolo di solisti, dalle prime parti degli stessi.

Un ideale viaggio che spazia dalle brillanti sonorità di Britten (1942) alle contaminazioni jazz di Chilcott (2004), per un tuffo nella musica corale inglese moderna e contemporanea (13 gennaio); per poi proseguire con il delizioso Concerto per flauto e arpa di un Mozart ventiduenne (1778) e la Sinfonia n. 1 che Mendelssohn compose, invece, quando aveva appena quindici anni (1824) (20 gennaio); ed arrivare quindi alla famosa Sinfonia n. 29 scritta sempre da Mozart ma a 18 anni (1774) e chiudere con il virtuosistico ed acrobatico Concerto per tromba di Haydn, composto nel 1796 (27 gennaio).

Domenica 13 gennaio, ore 11 – foyer di platea. Coro femminile del Teatro Lirico, direttore Donato Sivo, arpa Maria Vittoria De Camillo contrabbasso Andrea Piras, pianoforte Elisa Pais, batteria Pierpaolo Strinna.

Benjamin Britten 7 movimenti da A Ceremony of Carols per coro femminile e arpa op. 28, Bob Chilcott A Little Jazz Mass per coro femminile, pianoforte, contrabbasso e batteria.

Domenica 20 gennaio, ore 11 – sala Orchestra del Teatro Lirico, direttore Cristiano Del Monte, flauto Stefania Bandino, arpa Maria Vittoria De Camillo.

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per flauto, arpa e orchestra in Do maggiore K. 299, Felix Mendelssohn-Bartholdy Prima Sinfonia in do minore op. 11.

Domenica 27 gennaio, ore 11 – sala Orchestra del Teatro Lirico, direttore Simone Pittau, tromba Vinicio Allegrini, Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 29 in La maggiore K. 201, Franz Joseph Haydn Concerto per tromba e orchestra in Mi bemolle maggiore Hob VIIIe.

Prezzo biglietto posto unico: € 3 (intero); € 1 (under 30/abbonati).

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, la domenica dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Il lunedì è chiusa. Com