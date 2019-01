Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Siniscola: quattro persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Siniscola (Nu), 10 Gen 2019 – Proseguono da parte dei carabinieri della compagnia di Siniscola, i controlli alla circolazione stradale, sempre impegnati in un’operazione preventiva finalizzata a garantire sicurezza e legalità.

E, infatti, durante il servizio, quattro persone, di età compresa fra 25/60 anni, sono state denunciate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebrezza alcolica e quindi per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge. Inoltre, un 30enne della provincia di Sassari, è stato sorpreso a bordo della propria autovettura in possesso di 20 gr di marijuana.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore.

Mirati servizi di controllo alla circolazione stradale, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.