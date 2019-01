Personale della Polizia di Stato di Cagliari ha denunciato in stato di libertà un 22enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Cagliari, 9 Gen 2019 – Il personale della Polizia di Stato, nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, ha denunciato in stato di libertà un 22enne cagliaritano, con precedenti di polizia per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e oltraggio a Pubblico Ufficiale e una 59enne, cagliaritana, per il reato di favoreggiamento personale.

Nella serata di ieri, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Cagliari ha effettuato un controllo in Via Sanna, dove, all’altezza del civico 31, gli agenti avevano in precedenza notato un continuo via via di persone che si avvicinavano al portone di ingresso e, dopo aver scambiato alcune parole con un giovane, ricevevano un involucro per poi allontanarsi e questi, accortosi dei poliziotti ha chiuso il portone in tutta fretta.

Il personale della Polizia si è quindi allontanato per qualche minuto e, senza farsi notare, hanno osservato a distanza attendendo l’arrivo di altri acquirenti che, poco dopo, sono arrivati bussando al portone dal quale è apparso nuovamente il giovane visto pochi istanti prima, già noto per i suoi precedenti e tratto in arresto dagli stessi operatori nel novembre scorso per lo stesso reato che ancora una volta come ha notato gli agenti ha chiuso in tutta fretta il portone fuggendo per le scale e nascondendosi all’interno di un appartamento al piano rialzato.

Approfittando dell’uscita di un inquilino, i poliziotti sono entrati nello stabile ma, bussato alla porta dell’appartamento nel quale si era introdotto il 22enne, non hanno ricevuto risposta.

Un poliziotto, nell’ipotesi che il giovane potesse liberarsi di qualcosa dalla finestra, ha atteso nel giardino retrostante da dove, in effetti, il giovane ha tentato di fuggire scavalcando il davanzale ma vistosi scoperto, è rientrato in casa.

In seguito con l’aiuto di un altro equipaggio, gli agenti sono riusciti a farsi aprire la porta dell’appartamento nel quale si era rifugiato, dove era presente la donna, che è stata poi denunciata per favoreggiamento e il 22enne che, sottoposto a controllo, è risultato in possesso di tre bustine contenenti Marijuana per un peso di 5 grammi circa, la somma di 214 euro in banconote di vario taglio e un coltello multiuso con la lama imbrattata di sostanza.

Il giovane, nel corso dei controlli ha proferito, in più occasioni, frasi ingiuriose verso gli agenti.