Maltempo Sardegna – Avviso di Condizioni Meteo Avverse per basse temperature e neve

Cagliari, 9 Gen 2019 – Nuovo Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse diramato dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Sardegna per le basse temperature e la neve prevista nelle prossime ore.

A partire dalle 16 di oggi, mercoledì 9 e fino alle 10 di venerdì 11 gennaio, sulla Sardegna si avranno temperature minime basse (inferiori a 2° C in pianura) in progressivo calo nel corso dei due giorni successivi. Durante le ore più fredde della giornata, saranno possibili locali gelate.

Tra la serata di oggi, mercoledì 9 e le prime ore di domani, giovedì 10, saranno, inoltre, possibili nevicate di debole intensità al di sopra dei 500 metri.

