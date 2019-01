Migranti. Sea Watch e Sea Eye in emergenza. Commissione Ue: subito lo sbarco dalle navi delle ong

Bruxelles, 9 Gen 2019 – La Commissione europea interviene sul caso dei migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye con un appello ai governi Ue: “Gli Stati mostrino una solidarietà concreta”.

Sulla sorte dei 49 migranti “proseguiamo i contatti intensi con gli Stati membri”, ieri nella riunione degli ambasciatori dei 28 ci sono state “discussioni costruttive”, la posizione della Commissione, già espressa, resta che “gli Stati devono ora mostrare solidarietà concreta e le persone a bordo devono essere sbarcate in sicurezza e senza ulteriore ritardo”, dice il portavoce del presidente della Commissione Ue, Schinas. “Alcuni Stati hanno espresso la volontà di contribuire a questo sforzo comune e ora continuano i contatti”.

“Siamo da 18 giorni nel corso di una missione di salvataggio che non vede la fine. Un soccorso si può considerare concluso solo quando le persone tratte in salvo vengono portate in un #portosicuro, a terra. I naufraghi ne hanno bisogno ora! #ApriteIPorti”. È questo il nuovo appello che la Sea Watch lancia attraverso un tweet. Sulla nave dell’organizzazione umanitaria tedesca ci sono 32 migranti salvati il 22 dicembre nel Mar Mediterraneo.

La questione migranti sarebbe oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri degli Affari generali Ue a Bruxelles, con le navi delle ong Sea Watch e Sea Eye in emergenza al largo di Malta.

Una smentita arriva però dal nostro ministro degli Esteri. La questione dei migranti a bordo delle due navi della ong Sea Eye e Sea Watch non è prevista nell’ordine del giorno. “Può darsi che venga evocata, ma non è detto che se ne debba discutere”. Così Enzo Moavero Milanesi, al suo arrivo al consiglio Affari generali.

Il ministro francese per gli Affari Europei, Nathalie Loiseau, ha auspicato che oggi si possa trovare una soluzione per far sbarcare i 49 migranti a bordo della Sea Watch e della Sea Eye, nonostante lo stallo registrato ieri dopo una riunione degli ambasciatori Ue. “La Francia ha fatto delle proposte come ogni volta che si tratta di fare gesti umanitari per soccorrere persone che naufraghi”, ha spiegato Loiseau. “Il coordinamento è fatto dalla Commissione. Il nostro sentimento ieri sera era che ci siamo quasi. Spero che ce la faremo oggi perché è giunto il momento” di trovare una soluzione, ha detto Loiseau, ricordando che la Francia vuole un meccanismo “permanente” per lo sbarco di migranti.

“Credo che il presidente del Consiglio Conte ed il presidente della Repubblica insieme al ministro Toninelli possano e debbano sbloccare una situazione che si è protratta oramai miserevolmente da fin troppo tempo”. Lo dice la senatrice del M5S Paola Nugnes in merito all’emergenza migranti sulle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye al Largo di Malta. “Bracci di ferro e rappresentazioni di forza sulla povera gente non sono tollerabili”, conclude.

“È indegno, vergognoso che si tratti sulle singole persone. Si ha l’impressione di un tavolo di poker sui destini della gente”. Lo ha detto Gorden Isler, dirigente di Sea Eye, all’ANSA, a margine della conferenza stampa che si è tenuta stamani a Berlino sulle condizioni dei profughi a bordo delle due navi che si trovano al largo di Malta, dalla quale è arrivato un nuovo appello all’Ue per la salvezza dei migranti da 18 giorni bloccati in mare. “Leggo che 9 Stati avrebbero dato la disponibilità ad accogliere, ma non basta”, ha aggiunto Isler.

Governo conferma: porti chiusi Restano ancora in alto mare i 49 migranti a bordo delle navi di Sea Watch e Sea Eye e con loro le trattative tra i paesi europei, Italia compresa, che da 18 giorni non riescono a trovare un accordo per far sbarcare uomini, donne e bambini salvati nel Mediterraneo centrale dopo essere fuggiti dall’inferno libico.

Un ristretto gruppo di giornalisti è stato autorizzato oggi a raggiungere la Sea Watch 3 per documentare la situazione in cui si trovano i migranti. Tra di loro l’inviata di Rainews24, Angela Caponnetto. I migranti sono bloccati da giorni in acque maltesi in attesa di un porto sicuro dove poter sbarcare. In questi giorni gli appelli del medico di bordo, l’ultimo ieri sera, hanno tracciato un quadro allarmante: alcuni migranti sono così depressi che si rischiano atti di autolesionismo. Anzi, rischiano di “mettere in pericolo la propria vita”. Dalla politica ci sono segnali contraddittori, tra aperture e chiusure, ma i migranti sono in mare da ormai troppo tempo e “sono sfiniti”. Il 4 gennaio scorso per non più di mezz’ora fu possibile, per la prima volta, ad alcuni colleghi, salire a bordo della Sea Watch 3, durante il cambio equipaggio e il rifornimento di viveri. Oggi, dunque è la seconda volta che una barca li raggiungerà dopo circa due ore di navigazione.

Una situazione di stallo che ha spinto papa Francesco a rinnovare per la seconda volta in 48 ore l’appello all’accoglienza dei profughi e che si aggrava sempre di più con il passare delle ore: “alcune persone – è l’allarme che arriva dalle Organizzazioni non governative – hanno iniziato a rifiutare il cibo, la situazione è allo stremo e non possiamo resistere ancora a lungo”.

Per il momento, dunque, è ancora Matteo Salvini a dettare la linea e a ribadire che i porti italiani restano chiusi alle Ong. Far approdare le navi, ribadisce il vicepremier e ministro dell’Interno “sarebbe un segnale di cedimento che fa dire agli scafisti ‘continuiamo ad andare a prenderli perché tanto prima o poi in Italia ci arrivano. Io dico basta”. Salvini ne ha anche per le Ong, “furbetti – dice – che cambiano bandiera e non rispettano le regole. Ci sono una nave olandese e una tedesca in acque maltesi. Malta Germania e Olanda facciano il loro dovere”.

Posizioni sulle quali converge anche il premier Giuseppe Conte dopo aver tentato però di mediare tra l’intransigenza del leader leghista e i malumori di pezzi importanti dei cinquestelle. Palazzo Chigi non smentisce infatti il retroscena del Corriere della Sera nel quale si attribuiva al presidente del Consiglio la proposta di accogliere 15 dei 49 migranti – non solo donne e bambini come aveva chiesto l’altro vicepremier Di Maio ma anche “i mariti, perché non siamo gente che smembra le famiglie” – per dare “un segnale all’Europa. Ma lascia a fonti di governo leghiste sottolineare che tra Salvini, Conte e altri componenti del governo “non c’è alcuna polemica”. Le stesse che poi ribadiscono la linea del ‘Capitano’: “Salvini non cambia posizione e ribadisce la sua contrarietà a qualsiasi arrivo via mare in Italia, per bloccare il traffico di esseri umani. La soluzione sono i corridoi umanitari via aereo per chi scappa davvero dalla guerra”.

A consentire di salvare la faccia a tutti potrebbe essere l’ipotesi che in queste ore gli ambasciatori dei 28 paesi dell’Ue stanno mettendo a punto. Secondo fonti diplomatiche europee una decina di paesi, tra cui la stessa Italia oltre a Germania, Francia, Portogallo, Olanda, Lussemburgo e Romania, si sono detti disponibili ad accogliere i migranti a patto che Malta apra i suoi porti per lo sbarco. Ma la soluzione ancora non c’è e l’impasse resta visto che La Valletta chiede che oltre ai 49 a bordo di Sea Watch e Sea Eye siano ridistribuiti nei paesi europei anche gli altri 249 profughi salvati nei giorni scorsi dai suoi guardacoste. “Stiamo consumando i telefoni” dicono da Bruxelles per sottolineare la volontà di trovare un accordo.

Da Malta arriva un appello del vescovo Charles Scicluna, che al microfono di Rainews24 chiede all’Europa “umanità e solidarietà”.