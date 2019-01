Incontro sulle modalità di compilazione ed invio on line delle domande di contributo per manifestazioni culturali

Cagliari, 7 Gen 2018 – Giovedì 10 gennaio alle ore 15.30 presso Sala conferenze al secondo piano della MEM Mediateca del Mediterraneo, si terrà un incontro per illustrare le modalità di compilazione ed invio on line delle domande di contributo per manifestazioni culturali e di spettacolo per l’anno 2019.

Sarà presente l’Assessore alla Cultura Paolo Frau.

L’incontro è destinato fondamentalmente a coloro che non hanno mai presentato la domanda on line, ma è ovviamente aperto a tutte le associazioni interessate a partecipare ai seguenti Bandi: a) Bando contributi sino a 2.000 €; b) Bando contributi superiori a 2.000 €; c) Bando contributi per CagliariPaesaggio (importo massimo 3.000 euro).

Le modalità di compilazione sono sostanzialmente identiche a quelle degli anni precedenti, come illustrato anche nella Guida per la compilazione e l’invio delle istanze, presente nella sezione dedicata alle istanze on line del Servizio Cultura e Spettacolo.

Per garantire le finalità dell’incontro ci si atterrà rigorosamente all’argomento all’ordine del giorno.

La sala conferenze sarà raggiungibile dall’ingresso lato Via Sauro, prima porta a vetri a sinistra.Com

