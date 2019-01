Arrestato un cagliaritano di 54 anni per atti persecutori.

Cagliari, 7 Gen 2019 – I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Cagliari hanno arrestato ieri nella flagranza del reato di atti persecutori Gianfranco Forte, 54 anni, del capoluogo.

Nel corso del pomeriggio i militari sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una telefonata giunta al 112 in cui veniva segnalata un’aggressione in ambito familiare: in particolare una lite tra quest’ultimo e la sorella convivente. In seguito, la pattuglia dell’Arma nel corso degli accertamenti svolti ha constatato che l’uomo da diverso tempo aveva posto in essere atti persecutori, consistenti in minacce, aggressioni verbali nei confronti di una vicina di casa, accusandola di interferire nella sua vita familiare poiché considerata responsabile di aver nel corso degli anni, chiamato le forze dell’ordine, ogni qualvolta sentiva urla e rumori molesti riconducibili a verosimili aggressioni avvenute nell’appartamento dell’uomo. Inoltre come accertato dai carabinieri intervenuti sul posto, l’arrestato era solito calciare la porta d’ingresso della vicina generando in quest’ultima un forte stato di ansia.

L’uomo anche nel corso dell’intervento dei militari ha proferito frasi minatorie nei confronti della vicina e, quindi, è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di via Nuoro.

Oggi, il giudice all’esito dell’udienza oltre a convalidare l’arresto ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.