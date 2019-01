Morto questa mattina il 90enne investito sulle strisce pedonali di una via di Teulada, i carabinieri cercano l’autore dell’investimento.

Carbonia, 5 Gen 2019 – È morto oggi il 90enne travolto nel tardo pomeriggio di ieri a Teulada. Il pensionato dopo aver passato la notte senza apparente pericolo di vita, è deceduto questa mattina, nel reparto di traumatologia, dell’ospedale di Carbonia.

I fatti – Alle 18:30 circa di ieri, un pedone 90enne, mentre attraversava la Via Sulcis di Teulada, sulle strisce pedonali, è stato investito da un’autovettura in transito che si è dileguata immediatamente senza prestare soccorso.

Il ferito era stato trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia per le cure mediche, in codice rosso, ma nonostante questo non era in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia che attualmente stanno ancora cercare di rintracciare il conducente che una volta trovato dovrà risponder di omicidio stradale.