Italia – Maltempo, neve e gelo soprattutto al sud.

Cagliari, 5 Gen 2019 – Era stata annunciata e la neve è arrivata a coprire diverse province del Paese, in particolare al Centro-Sud.

Neve e gelo stanno provocando disagi alla circolazione sulle strade siciliane. La statale Palermo Agrigento è chiusa per i mezzi pesanti nei pressi di bivio Manganaro, nella zona di Lercara Friddi; le auto possono circolare ma solo con le catene. Gelate sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, nella zona di Segesta, e sulla statale Caltanissetta Agrigento. Svincoli impraticabili sulla scorrimento veloce per Sciacca, nei pressi di Giacalone. L’Anas è in azione per liberare le strade dalla neve.

Decine gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le auto rimaste bloccate dalle neve nella zona di Gratteri, Borgetto, Collesano, Giardinello, Camporeale, Termini Imerese e Caccamo. Alcuni alberi sono caduti sulla statale 113 a Bagheria e nei pressi dello svincolo di Sciara. Ieri sera un incidente causato dall’asfalto gelato nei pressi dello svincolo per Carini ha bloccato per ore l’autostrada che collega l’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, in direzione del capoluogo siciliano. Si sono formate lunghe code.

Anche in aeroporto qualche disagio per la neve; alcuni voli sono partiti e arrivati in ritardo. In prefettura a Palermo da ieri è attivo il comitato operativo per la viabilità per coordinare tutti gli interventi che si rendono necessari a causa delle condizioni meteo avverse.

Capoluogo dell’Irpinia imbiancato, neve fino a 30 centimetri all’alto piano del Laceno. La neve è caduta abbondante nella notte e anche stamattina le precipitazioni sono continuate in Irpinia.

La neve è caduta in diverse zone dell’Umbria, non solo sull’Appennino: imbiancate anche Foligno e tutta la zona di Gualdo Tadino e Gubbio. Neve anche sui valichi appenninici dove tuttavia con catene e gomme invernali si transita regolarmente.

L’annunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche è arrivato portando bufera in Alto Molise e neve in tutta la provincia con temperature fino a -11 gradi a Capracotta (Isernia). La bufera ha reso difficile il lavoro agli uomini e ai mezzi impegnati dalla Provincia per il Piano anti neve.

È in netto miglioramento la situazione del maltempo in Basilicata, dove, in queste ore, a causa delle temperature che restano di alcuni gradi sotto lo zero, il pericolo maggiore è rappresentato dalla presenza di ghiaccio. La notte scorsa non ha nevicato né a Potenza né a Matera, ma su quasi tutte le principali strade della regione restano comunque in vigore i divieti di circolazione per i mezzi pesanti.

La neve è arrivata anche sulla costa meridionale, a Bari e Brindisi. Disagi alla circolazione stradale sono segnalati in diverse zone del capoluogo salentino, in particolare in viale Gallipoli e nella zona Santa Rosa, soprattutto per i rami degli alberi che hanno ceduto sotto il peso della neve. Problemi alla circolazione stradale sono segnalati anche in altri centri salentini. Numerosi sono gli interventi dei Vigili del fuoco.