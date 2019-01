Controlli durante le festività legate all’Epifania da parte del personale della Polizia di Stato di Oristano

Oristano, 5 Gen 2019 – Sono proseguiti quest’oggi, i controlli legati alle festività natalizie e di inizio anno programmati dalla Questura di Oristano.

In particolare sono stati programmati ulteriori servizi di prevenzione, finalizzati ad intensificare i controlli nel Capoluogo, in concomitanza dell’Epifania.

Si tratta di servizi posti in essere congiuntamente dal Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, dalla Squadra Cinofili e dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I controlli territoriali hanno una finalità preventiva, con particolare attenzione rivolta all’antirapina, e sono mirati a garantire il sereno svolgimento dei festeggiamenti durante l’Epifania.

Questi servizi fanno seguito ad analoghi controlli svolti durante tutte le festività Natalizie e che hanno riguardato, in particolare, le giornate del 20, 22, 24 e 28 dicembre u.s., oltre ai servizi per Capodanno. Durante queste ultime giornate sono state identificate 985 persone, tra cui 5 sono state oggetto di denuncia, e sono state emesse 62 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.