La befana arriva in elicottero presso il Comando della Quarta Sezione Volo elicotteri Guardia Costiera di Cagliari-Decimomannu.

Cagliari, 4 Gen 2019 – La tradizione, oramai consolidata negli anni presso i Reparti di Volo della Guardia Costiera dislocati in varie città d’Italia, di festeggiare la ricorrenza dell’Epifania, ha visto la luce anche in Sardegna, con l’appuntamento per decine di bambini presso il Comando della 4ª Sezione Volo elicotteri Guardia Costiera di Cagliari-Decimomannu.

Questa mattina intorno alle ore 10:45 i giovanissimi partecipanti all’evento, hanno potuto avvistare un’insolita Befana presentarsi a bordo dall’elicottero PH-139 (Nemo 11-05), schierato presso l’Aeroporto Militare di Decimomannu. La Befana, in realtà è un esperto aerosoccorritore marittimo della Guardia Costiera che al termine dell’attività di volo ha consegnato le tradizionali calze riempite con dolci e doni ai bambini accorsi presso l’aeroporto.

L’iniziativa, fortemente voluta dal personale della Sezione Volo Elicotteri e sostenuta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, si è tenuta con lo scopo di far comprendere ai più piccoli il delicato lavoro svolto quotidianamente dalla componete aerea della Guardia Costiera, ma soprattutto si è cercato di avvicinare l’intera cittadinanza alle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera con l’obbiettivo di favorire la costruzione di quel legame e di quella coesione, ritenuta indispensabile tra il tessuto sociale e un Corpo che opera attivamente sul territorio. Com