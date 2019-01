Italia – Le previsioni del tempo: temperature sotto lo zero e neve a bassa quota.

Cagliari, 4 Gen 2018 – Era stata annunciata e la neve è arrivata a coprire diverse province del Paese, in particolare al Centro-Sud, dove per tutta la giornata molte città saranno colpite da abbondanti nevicate.

A questo proposito il Dipartimento di Protezione Civile aveva emesso ieri un nuovo avviso di condizioni meteorologiche per il persistere delle nevicate su Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, fino a livello del mare.

Nevicate sono previste sulla Basilicata centro-settentrionale e sul versante ionico centro-settentrionale della Calabria, a quote superiori a 200-400 metri, con possibili sconfinamenti fino al livello del mare. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata l’allerta gialla sull’Abruzzo e su alcuni settori della Sicilia.

A seguito dell’avviso di condizioni metereologiche avverse emesso del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dell’avviso di criticità del Centro Funzionale d’Abruzzo con previsione di fenomeni nevosi fino a basse quote, la Sala Operativa Regionale ha posto in preallerta la Colonna Mobile regionale di protezione civile. Lo ha comunicato la Regione Abruzzo. Dal pomeriggio del 2 gennaio 2019, si legge nel comunicato, a seguito del progressivo calo delle temperature e dell’intensificarsi delle precipitazioni nevose fino a quote collinari, oltre 20 comuni abruzzesi hanno istituito i Centri Operativi Comunali (C.O.C.). La Sala Operativa Regionale rimane in costante collegamento con la Sala Situazione Italia del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con il Centro Funzionale d’Abruzzo, con le quattro prefetture abruzzesi, con la Società Autostrade, Strada dei Parchi e Anas. Personale di Sala Operativa è presente presso il Comitato Operativo Viabilità convocato presso le Prefetture di Chieti e Teramo.

La neve è caduta in diverse zone dell’Umbria, non solo sull’Appennino: imbiancate anche Foligno e tutta la zona di Gualdo Tadino e Gubbio. Disagi si sono registrati nella notte e stamani lungo la Flaminia nel Folignate, dove i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4,30 con l’autogru per una cisterna che trasportava acqua che era finita fuori strada. Altro intervento sulle strade interne di Assisi in aiuto di un’auto con a bordo alcune suore dirette alla Basilica di San Francesco. Neve anche sui valichi appenninici dove tuttavia con catene e gomme invernali si transita regolarmente. La polizia stradale non segnala problemi particolari alla viabilità. Le temperature sono scese fino a meno 2 nella notte a Foligno e Terni.

L’annunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche è arrivato portando bufera in Altomolise e neve in tutta la provincia con temperature fino a -11 gradi a Capracotta (Isernia). La bufera ha reso difficile il lavoro agli uomini e ai mezzi impegnati dalla Provincia per il Piano antineve. La viabilità è difficile su tutte le strade con situazione di criticità sulla SS 650 Trignina, la SS 17 – Valico Castelpetroso e la SS 652 – Valico Macerone per la presenza di ghiaccio. Sulla Trignina ci sono ancora sette tir fermi all’altezza di Bagnoli del Trigno, gli autotrasportatori sono stati tratti in salvo e riaccompagnati a casa. Altri autotrasportatori sono stati accompagnati nelle aree di stoccaggio dalla Polstrada e dai Cc poiché non avevano rispettato il divieto di transito, disposto dalla Prefettura, per i veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco per auto in panne e trasporto dializzati.

La Basilicata si è svegliata stamani sotto la neve e con temperature di alcuni gradi sotto lo zero: i disagi principali sono stati segnalati nella provincia di Matera, dove sono stati numerosi gli interventi effettuatinelle ultime ore dai Vigili del Fuoco. Dopo Matera – da ieri ricoperta da diversi centimetri di neve – la notte scorsa la precipitazione ha raggiunto anche Potenza. Sono stati inoltre istituiti divieti per i mezzi pesanti sulle principali strade della regione, dove il transito è comunque consentito solo con catene o pneumatici da neve.

Questa mattina la neve è arrivata anche sulla costa meridionale, a Bari e Brindisi. Mentre quella caduta su Lecce ha provocato la chiusura della Tangenziale Ovest all’altezza dello svincolo per Castromediano. Disagi alla circolazione stradale sono segnalati in diverse zone del capoluogo salentino, in particolare in viale Gallipoli e nella zona Santa Rosa, soprattutto per i rami degli alberi che hanno ceduto sotto il peso della neve. Problemi alla circolazione stradale sono segnalati anche in altri centri salentini. Numerosi sono gli interventi dei Vigili del fuoco.

Il freddo di queste ore ha portato la neve anche a quote collinari in Sicilia. Imbiancati molti rilievi attorno a Palermo, da Montepellegrino a San Martino delle Scale e Monte Cuccio, il monte che domina il capoluogo siciliano. In provincia una soffice coltre bianca è tornata a coprire Piana degli Albanesi, ma anche Caccamo, Corleone e Marineo. E nevica abbondantemente sulle Madonie e a Piano Battaglia. In provincia di Trapani la neve ha imbiancato Partanna. Fiocchi anche nell’ennese e nel nisseno.