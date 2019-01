Giovane incensurato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Oristano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oristano, 4 Gen 2018 – Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Oristano, giovedì pomeriggio hanno arrestato L.A., di 43 anni, residente nel comune di Villa Sant’Antonio, poiché resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un attento monitoraggio dell’uomo è scattato il blitz; gli agenti hanno atteso che l’uomo uscisse dalla sua abitazione, lo hanno bloccato e condotto nuovamente all’interno per dar inizio alla perquisizione domiciliare, estesa poi a tutti i locali in sua disponibilità, anche alla campagna nella quale accudiva del bestiame.

La perquisizione ha dunque consentito di trovare circa 350 grammi di infiorescenza di marijuana già essiccata, un bilancino di precisione e numerosi ritagli dedicati alla preparazione delle dosi; gran parte dello stupefacente era accuratamente occultato all’interno di un manufatto in cemento adibito a porcilaia.

Inoltre, durante le fasi della perquisizione sono stati rinvenuti quattro fucili e circa cinquanta cartucce caricate a palla e a pallettoni, legalmente detenuti e sottoposti a ritiro cautelare.

Tutto lo stupefacente e il materiale per il confezionamento è stato posto sotto sequestro e il 43enne, seppur incensurato, è stato dichiarato in arresto e, questa mattina, è stato portato davanti al giudice unico presso il Tribunale del capoluogo che lo ha giudicato con il rito della direttissima e convalidato il provvedimento restrittivo.

Da diverso tempo gli agenti della Questura sono impegnati in servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, interessando non solo la città di Oristano ma anche il resto della provincia, attività che, proprio durante queste ultime festività, ha permesso di denunciare in stato di libertà anche altri due giovani residenti a Nurachi trovati in possesso di 15 dosi di cocaina pronte per essere immesse nel mercato.