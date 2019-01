Anche quest’anno la Befana arriva in Lambretta

Cagliari, 4 Gen 2019 – Come di consueto torna anche il 6 gennaio 2019 la Befana in Lambretta, manifestazione di beneficenza del Lambretta Club Sardegna, che quest’anno percorrerà le strade di Nuoro fino a ritrovarsi alle ore 11 nella Piazza delle Grazie con la Befana del Vigile Urbano, evento tradizionale benefico che si ripropone, e con la Befana dello Speleo Club di Nuoro che si calerà nella piazza dall’alto del Palazzo degli Impiegati.

La beneficenza della Befana in Lambretta sarà destinata a Kairos Onlus Insieme per L’hospice, nata di recente su iniziativa di un gruppo di medici, operatori sanitari e volontari, con la finalità di dare sostegno alle attività dell’Hospice di Nuoro e ai familiari dei pazienti.

L’Hospice è una struttura della Ats-Assl di Nuoro destinata all’ospitalità di persone alle quali, in ragione dello stato della malattia, sono praticate cure palliative finalizzate ad assicurare la migliore qualità di vita possibile nel rispetto della dignità della persona, assicurando così ai pazienti di vivere il tempo trascorso nella struttura in un ambiente confortevole e in compagnia dei propri familiari, il giorno e la notte. Ma, oltre agli ambienti, sono soprattutto la professionalità, umanizzazione e sensibilità del personale e dei volontari che rappresentano la principale risorsa della struttura che aiuta i pazienti e i familiari ad affrontare la malattia e le problematiche, psicologiche, relazionali, sociali e spirituali che essa comporta.

La Befana in Lambretta donerà alla ONLUS una calza simbolo e un concreto aiuto economico, da parte del Lambretta Club Sardegna e di tutti coloro che vorranno contribuire alla beneficenza, la mattina del 6 gennaio e nei giorni successivi, anche tramite versamento sul c/corrente postale n. 1043969201 intestato a Kairos Onlus Insieme per L’hospice.

La Befana in Lambretta giungerà nella Piazza delle Grazie in groppa alla scopa-Lambretta carica di doni, giochi e caramelle per tutti i bambini che verranno a salutarla, e invita tutti, grandi e piccoli, a partecipare alla giornata di beneficenza a favore di Kairos Onlus Insieme per L’hospice di Nuoro. Com