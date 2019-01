Incidenti stradali: una donna dell’oristanese con la sua auto si ribalta più volte rimanendo feriti in varie parti del corpo, sul posto i carabinieri della compagna di Lanusei

Lanusei (Nu), 3 Gen 2019 – Alle 16.45 circa, in Villagrande Strisaili, lungo la SS 389, al km 36 circa, per cause in corso di accertamento, un’autovettura guidata da una donna originaria dell’oristanese ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Lanusei, un’ambulanza del 118 che ha trasportato la ferita all’ospedale di Lanusei, e personale dell’Anas per la messa in sicurezza del manto stradale.

La donna non versa in pericolo di vita.