Arrestato dai carabinieri della compagnia di Cagliari un 40enne per detenzione illegale di stupefacenti e armi.

Cagliari, 3 Gen 2018 – Questa mattina i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno effettuato un blitz nel quartiere di Sant’Elia che ha consentito di sequestrare un ingente quantitativo di droga, armi e munizioni e arrestare un uomo.

Il tutto è avvenuto intorno alle nove, quando i militari della Stazione cc di Cagliari – San Bartolomeo, coadiuvati da i colleghi della Sezione radiomobile e dalle unità cinofile del Nucleo cc di Cagliari, a seguito di appostamenti e di un controllo su un terrazzo di una palazzina situata in Via Schiavazzi hanno rinvenuto occultati in un’intercapedine uno zaino contenente 5 involucri con dentro 686,60 grammi di circa d’eroina; un involucro contenente 786,70 gr cocaina; 165 dosi, pari a 23,20 gr eroina; 33 dosi, (3,80 gr.) circa di cocaina; una busta in plastica nera contenente 1 katana della lunghezza di 95 cm di cui 90 cm di lama; una scimitarra della lunghezza di 65 cm di cui 49 di lama; una carabina ad aria compressa cal. 4,5; un coltello da caccia della lunghezza di 27 centimetri di cui c.15 di lama.

Le indagini hanno consentito di ricondurre quanto sequestrato a Daniele Benossa, di 40 anni, domiciliato in un appartamento, del medesimo palazzo, da cui si accede al terrazzo.

Inoltre nel corso della perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di una cartuccia cal.50 priva di lotto e marca; un involucro contenente 98 piombini cal. 4,5 e cal. 177.

Quindi Benossa è stato dichiarato in arresto e dopo le formalità di rito è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Uta (Ca).