L’eroina arriva al porto di Olbia anche a capodanno: militari della Gdf della città arrestano nigeriano.

Olbia, 2 Gen 2018 – Un giovane nigeriano di 30 anni, voleva approfittare dei festeggiamenti del primo giorno dell’anno ed ha tentato di entrare in Sardegna tra la folla che anima la città proprio in queste ore, ma non ce l’ha fatta ed è finito in carcere. Infatti a Olbia, dove gli uomini e donne della Guardia di Finanza ha contribuito all’efficiente servizio di ordine pubblico messo in campo per garantire la sicurezza delle migliaia di giovani che hanno partecipato ai festeggiamenti della notte di San Silvestro, non hanno abbassato il livello di attenzione nemmeno all’alba.

Il Comando Provinciale di Sassari, infatti, aveva previsto anche questi possibili scenari disponendo, fin dalle primissime ore del mattino, servizi coordinati finalizzati al contrasto al traffico di stupefacenti, con unità cinofile e pattuglie Anti Terrorismo e Pronto Impiego, i cosiddetti “Baschi Verdi” della Guardia di Finanza.

E così i Finanzieri del Gruppo di Olbia hanno avuto l’occasione di arrestato il nigeriano che stava trasportando un importante quantitativo di sostanza stupefacente.

I cani antidroga Zatto ed Ether, pastori tedeschi addestrati nella ricerca di droga e impiegati nel controllo dei passeggeri, hanno segnalato, tra gli sbarchi pedonali dalla motonave proveniente da Civitavecchia, un uomo che tentava inutilmente di confondersi tra i turisti e che è apparso ai militari particolarmente preoccupato dalla loro presenza.