Cagliari, 2 Gen 2018 – Il Consiglio della Municipalità di Pirri è convocato per giovedì 10 gennaio presso la Sala Consiliare in via Riva Villasanta 35.

All’ordine del giorno le proposte operative sulla stesura della nuova convenzione per la concessione a terzi della gestione del Centro Comunale d’arte cultura ex Vetreria, la petizione riguardante la sistemazione di cestini porta rifiuti nelle strade e la richiesta relativa ai recenti lavori di urbanizzazione in via Cala Luna in Pirri.

Interverrà il Sindaco Massimo Zedda per formulare gli auguri di buon anno al Consiglio ed ai cittadini della Municipalità di Pirri. Com

