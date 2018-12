Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Cagliari nel quartiere Sant’Elia: arrestato 20enne e sequestrato ingente quantitativo di droghe varie.

Cagliari, 31 Dic 2018 – Un’operazione antidroga, nel cuore della notte, nel quartiere S. Elia, ha consentito ai carabinieri delle Stazioni di San Bartolomeo, Villanova e della compagnia di Cagliari, di sequestrare un ingente quantitativo di varie tipologie di sostanze stupefacenti ed arrestato Mauro Piras di 20 anni, della città.

Il blitz è avvenuto intorno alle due di notte di questa mattina quando i militari, nell’ambito di un più articolato servizio antidroga predisposto per le festività di fine anno, si sono introdotti in un appartamento in Via Schiavazzi.

Nel corso della perquisizione, che ha visto anche il supporto di un’unità cinofila della Gdf del capoluogo regionale, il personale dell’Arma ha rinvenuto e sequestrato una porzione di panetto, pari a 71,00 grammi di “hashish”; 11 involucri, pari a 1.021,60 gr di “marijuana”; 9 frammenti, pari a 22,80 gr di “hashish”; 193 involucri, (23,40 grammi) di “eroina”; 501 involucri, (74,60 gr) di “cocaina”; 524,80 euro, in banconote di vario taglio, ritenuti provento della medesima attività illecita e tre bilancini di precisione.

L’arrestato, che dovrà rispondere del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, dopo le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di via Nuoro in attesa del rito direttissimo.