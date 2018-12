Cagliari, 30 Dic 2018 – Durante un’attività antidroga i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno sequestrato nell’aeroporto di Cagliari Elmas, ad un giovane di 26 anni, 1,0 grammo di hashish. Poi nel capoluogo, in via del Fangario, i finanzieri hanno trovato un minorenne, di 17 anni, in possesso di 5 gr di hashish e un senegalese, di 30 anni, in possesso di un panetto di 100 grammi della stessa sostanza.

Invece nel quartiere di Sant’Elia a Cagliari, le fiamme gialle hanno trovato due soggetti, di 27 e 30 anni, in possesso, rispettivamente, di 2,7 gr e 1,3 gr di marijuana. Inoltre, nelle sterpaglie di una piazzetta, sono stati rinvenuti, abbandonati da ignoti che si erano dati alla fuga alla vista dei militari, complessivamente 8,10 grammi di hashish e 0,1 di eroina.

Poi in una piazza di Sarroch gli uomini e donne della Gdf hanno rinvenuto, abbandonati da ignoti, grammi 0,7 di hashish e 0,6 di marijuana.

A Cagliari, ancora in via del Fangario i Baschi Verdi ed i Finanzieri di Muravera, a seguito di diversi controlli hanno trovato complessivamente, 6,2 grammi di hashish, 2,4 di marijuana, 0,2 di eroina e 0,2 grammi di cocaina in possesso di 4 assuntori di età compresa tra i 18 ed i 46 anni e di 6,6 gr di hashish e 60,7 di marijuana in possesso di 3 persone di cui 2 di 25 anni e una di 24 mentre erano intenti nello spaccio.

Le sostanze stupefacenti sono state sottoposte a sequestro mentre gli assuntori sono stati segnalati alla locale Prefettura e lo spacciatore senegalese congiuntamente agli altri 3 spacciatori, denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Dall’inizio dell’anno, sono 373 i soggetti segnalati alla Prefettura, 25 i denunciati e 19 gli arrestati.