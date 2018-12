Nella zona montuosa di Teulada trovate armi e munizioni: si cercano i proprietari e come sono stati usati questi fucili

Teulada (Ca), 29 Setti 2018 – I carabinieri della Stazione di Teulada ed i colleghi dello Squadrone Cacciatori di Sardegna supportati tutti da unità cinofile, ieri hanno effettuato una vasta operazione di controllo nel territorio del comune costiero, in località “Serra cottura Manna”.

Il servizio è partito dopo alcune segnalazioni di persone che girano quel territorio armate e, quindi, i militari hanno pensato si trattasse di bracconieri e, infatti, nella stessa zona il mese scorso erano state denunciate per l’attività illegale di caccia. E precisamente a Santadi erano stati denunciati due cacciatori per porto abusivo di armi. I denunciati furono fermati ad un posto di blocco e trovati in possesso delle armi poi messe sotto sequestro.

Quindi il personale dell’Arma a conclusione dei controlli nella zona hanno trovato nascosti in un anfratto quattro fucili (tre cal. 12 semi automatici e una doppietta con matricola abrasa e circa un centinaio di cartucce cal. 12 e 16 contenute in calze e buste di platica).

Questa è la prima volta che vengono ritrovate in questa zona montuosa armi con matricola abrasa.

Ora sono in corso indagini da parte del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Cagliari per cercare di arrivare ai proprietari delle armi ritrovate e verificare per quali scopi sono state usate le armi ritrovate.