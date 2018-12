Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Nuova operazione “Fumo Nero”, denunciata una persona

Cagliari, 29 Dic 2018 – Prosegue da parte del personale del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale della Sardegna l’operazione “Fumo nero”. Infatti, ieri pomeriggio, gli agenti della Stazione Forestale di Cagliari in servizio di presidio del territorio ha notato in località “S’Abuleu”, nella zona della cittadella universitaria di Monserrato, una densa colonna di fumo nero.

Immediatamente gli agenti sono intervenuti ed hanno colto in flagranza di reato un individuo intento a bruciare un cumulo di rifiuti plastici all’interno di un terreno recintato da un’alta muratura, completamente ricoperto da residui di rifiuti combusti.

L’intera area della superficie di oltre 3000 metri quadri, è stata sottoposta a sequestro penale e l’uomo, C.S. di Capoterra, proprietario dell’area, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso Tribunale di Cagliari.

Le fiamme sono state spente a seguito dell’intervento di una squadra di Vigili del Fuoco intervenuti poco dopo a seguito della segnalazione del Corpo Forestale.

L’illecito costituisce reato di discarica abusiva e di combustione illecita di rifiuti, per il quale è prevista una pena sino a 5 anni di reclusione e la confisca dell’area oltre alla bonifica a spese del responsabile dell’area, la quale risulta completamente contaminata dai residui di combustione di rifiuti di ogni genere.

La persona denunciata, di professione imprenditore e proprietaria di mezzi pesanti, è già nota e recidiva per i medesimi reati, poiché già denunciata nel 2015 nell’ambito della operazione “Fumo Nero” condotta dal Servizio ispettorato di Cagliari, per contrastare il fenomeno della combustione illecita di rifiuti e che aveva portato alla denuncia di 9 persone, tra cui, appunto, S.C., nonché al sequestro e confisca di 7 mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti che venivano scaricati in terreni dell’hinterland di Cagliari e quindi bruciati per eliminarli.