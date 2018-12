Comune di Cagliari – Prescrizioni per la sicurezza degli spettacoli di Capodanno

Cagliari, 28 Dic 2018 – Allo scopo di assicurare una partecipazione ordinata e in sicurezza ai concerti organizzati in occasione del Capodanno cagliaritano, in accordo con gli organi di vigilanza della Prefettura, della Questura, del Comune di Cagliari, dei Vigili del Fuoco e del 118, si comunicano le seguenti prescrizioni.

In particolare, per il concerto dei Subsonica, Piazza Yenne e Largo Carlo Felice, l’area dello spettacolo è ripartita in due settori (Settore 1 e Settore 2) non direttamente comunicanti e divisi all’altezza di Vico Largo Carlo Felice. Non sarà possibile passare dal primo al secondo settore attraverso la predetta area di separazione.

Tutti i varchi saranno presidiati da personale dell’organizzazione e delle forze dell’ordine, che effettueranno controlli sul rispetto delle misure di sicurezza e sequestreranno gli oggetti non ammessi indicati alle lettere A), B) e C).

I varchi di accesso e i varchi di esodo sono disposti come nella planimetria pubblicata, sono tra loro separati e dovranno essere rispettati sia per l’ingresso nell’area dello spettacolo, che per l’uscita dalla stessa.

Settore 1 (dal palco a Vico Carlo Felice)

varchi di accesso al settore 1:

Varco 1 (VA1 nella planimetria): Piazza Yenne lato sinistro guardano verso Via Roma;

Varco 2 (VA2 nella planimetria): Via Dettori;

Varco 3 (VA3 nella planimetria): Piazza Yenne lato destro guardano verso Via Roma;

Varco 4 (VA4 nella planimetria): Via Mameli;

Varchi di esodo dal settore 1:

Varco 1 (VU1 nella planimetria): Piazza Yenne lato sinistro guardano verso Via Roma;

Varco 2 (VU2 nella planimetria): Via Dettori;

Varco 3 (VU3 nella planimetria): Piazza Yenne lato destro guardano verso Via Roma;

Varco 4 (VU4 nella planimetria): Via Mameli;

Varco 5 (VU5 nella planimetria): Vico Carlo Felice (dai due varchi di deflusso posti alla sommità del settore 2 e dai due varchi di deflusso posti nella parte inferiore del settore 1)

Settore 2 (da Vico Carlo Felice a Via Roma)

Varchi di accesso al settore 2:

Varco 5 (VA5 nella planimetria): Via Crispi;

Varco 6 (VA6 nella planimetria): Via Roma angolo palazzo del Comune;

Varco 7 (VA7 nella planimetria): Via Roma angolo Rinascente;

Varco 8 (VA8 nella planimetria): Via Mercato Vecchio;

Varchi di esodo dal settore 2:

Varco 5 (VU5 nella planimetria): Vico Carlo Felice (dai due varchi di deflusso posti alla sommità del settore 2 e dai due varchi di deflusso posti nella parte inferiore del settore 1);

Varco 6 (VU6 nella planimetria): Via Crispi;

Varco 7 (VU7 nella planimetria): Largo Carlo Felice incrocio con Via Roma;

Varco 8 (VU8 nella planimetria): Via Sardegna;

Varco 9 (VU9 nella planimetria): Via Mercato Vecchio;

Si invitano tutti coloro che vorranno partecipare al concerto dei Subsonica a rispettare in maniera scrupolosa le indicazioni sui varchi di accesso e di esodo e ogni altra indicazione che sarà fornita dagli addetti al controllo e alla regolazione degli accessi all’area dello spettacolo.

In tutte le aree in cui si svolgono gli spettacoli di fine anno (Piazza Yenne e Largo Carlo Felice; Piazza San Giacomo; Bastione Santa Croce; Parco della ex Vetreria di Pirri) dalle ore 20:30 del 31 dicembre 2018 alle ore 06:00 del primo gennaio 2019, non sarà possibile:

A. introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;

B. vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo bevande in contenitori di vetro o metallo. Il divieto opera per gli esercizi pubblici, gli esercizi in sede fissa, i titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche se erogate da distributori automatici;

detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e di bombolette contenenti sostanze urticanti.

Tali divieti si estendono anche al raggio di 50 metri dai sopra elencati luoghi di spettacolo. Com