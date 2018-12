Servizio civile: bando per 613 volontari da impiegare presso il ministero dell’interno e le prefetture

Cagliari, 27 Dic 2018 – Nel sito del Servizio Civile Nazionale è stato pubblicato il bando per la selezione di 613 volontari da impiegare nei progetti di servizio civile presentati dal Ministero dell’Interno, che si svolgeranno presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno e presso le sedi di 101 Prefetture.

Nel sito sono pubblicati tutti i progetti con l’indicazione delle sedi di attuazione degli stessi.

La Prefettura di Cagliari è interessata dal seguente Progetto: Progetto n. 8 – Codice di accreditamento NZ 04460 “Le procedure di R.V.A. (Rimpatrio Volontario Assistito) e l’accoglienza nei luoghi di sbarco e nei centri”, che prevede l’impiego di 5 volontari presso l’Area IV Immigrazione.

Gli interessati troveranno sul sito del Servizio civile nazionale il bando e i moduli per la presentazione delle domande, la cui compilazione dovrà avvenire secondo modalità ed indicazioni nello stesso fornite.

Nel medesimo sito è possibile, inoltre, reperire tutte le informazioni utili per partecipare alla selezione in argomento.

Le domande, indirizzate alla Prefettura di Cagliari, il cui termine per l’invio è fissato al 30 gennaio 2019, potranno essere inoltrate secondo una delle seguenti modalità: tramite P.E.C. all’indirizzo protocollo.prefca@pec.interno.it (specificando nell’oggetto “Servizio Civile Nazionale – Bando selezione volontari per la Prefettura di Cagliari”); tramite Raccomandata A.R. all’indirizzo Prefettura – U.T.G. di Cagliari – Piazza Palazzo 2 – 09124 Cagliari (specificando nella busta “Servizio Civile Nazionale – Bando selezione volontari per la Prefettura di Cagliari”); tramite consegna a mano: Prefettura – U.T.G. di Cagliari – Piazza Palazzo 2- secondo piano – ufficio del protocollo, entro le ore 18.00 del 30 gennaio 2019.

Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

