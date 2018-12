Comune di Cagliari vende 28 beni immobili di proprietà comunale: domanda per partecipare entro venerdì 1 marzo 2019. Bando e modulistica.

Cagliari, 27 Dic 2017 – È pubblicato l’avviso di vendita all’asta di 28 immobili, compresi in 26 lotti, di proprietà comunale da alienarsi a corpo e non a misura. Gli interessati in possesso dei requisiti, devono presentare l’offerta e i documenti richiesti (link più sotto) entro le ore 11 di venerdì 1 marzo 2019 al seguente indirizzo: Comune di Cagliari – Servizio Tributi e Patrimonio, via Roma 145, 0924 Cagliari, da recapitare all’Ufficio Protocollo Generale nella via Crispi 2.

L’aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più elevato.

Prevista da giovedì 14 marzo 2019, dalle ore 11, l’apertura delle offerte presso la sede del Servizio Tributi e Patrimonio nella via Nazario Sauro 17-19 (quarto piano

Condividi su...