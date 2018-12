Cagliari, 27 Dic 2018 – Scade il 15 marzo 2019 alle ore 11, il termine per partecipare al bando pubblico per l’assegnazione in locazione di 5 unità immobiliari per uso non abitativo di proprietà comunale siti in Cagliari.

Il bando, la domanda e le modalità per partecipare, i criteri di aggiudicazione al link più sotto indicato. Com

