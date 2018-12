Air Italy sigla un accordo per il Sub-Lease di un a330 a Lot Polish Airline

Olbia, 27 Dic 2018 – Air Italy ha finalizzato un accordo per la sublocazione di uno dei suoi aerei Airbus A330-200 a LOT Polish Airlines.

Il contratto di wet lease avrà una durata di circa tre settimane, a partire da oggi.

Il Chief Operating Officer di Air Italy, Rossen Dimitrov, ha dichiarato: "Siamo lieti di poter rivedere i nostri programmi operativi per soddisfare questa richiesta di wet lease da parte della LOT Polish Airlines. Cogliamo anche l'occasione per congratularci con LOT Polish Airlines per il loro 90° anniversario, che cade questo mese".