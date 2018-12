Sestu (Ca), 25 Dic 2018 – I proprietari di un appartamento rientrano e in casa trovano la sorpresa di Natale. Infatti, nell’abitazione vi erano due ladri intenti a rovistarvi dentro.

L’episodio è avvenuto verso le 19.00 dell’altra sera, nella residenziale zona di Sestu di via Tiberio quando i proprietari tornano nella propria abitazione e si accorgono subito che in casa vi era qualcosa che non andava. Qualche passo in più e in una stanza trovano due ladri che avevano messo a tutto a soqquadro. Alla vista dei proprietari uno dei due malviventi è scappato dalla porta finestra mentre l’altro si è scontrato letteralmente con il proprietario con il quale ne è nata una colluttazione prima di fuggire.

Quindi, il proprietario non essendo riuscito a bloccare il ladro ha poi messo in allarme la centrale operativa del 112 che ha inviato subito dopo sul posto i carabinieri della Stazione di Sestu, i quali, durante il sopralluogo hanno accertato che i malviventi si erano introdotti all’interno della casa, dopo aver infranto la porta di ingresso posteriore ed hanno poi un portafogli contenente il documento di M F, 40enne albanese, caduto al suolo durante la repentina fuga.

Gli immediati approfondimenti investigativi hanno permesso agli investigatori dell’Arma d’individuare che l’uomo alloggiava da alcuni giorni presso un B&B ubicato nella zona cagliaritana di San Michele.

Così sono stati avviati dai militari una serie di appostamenti nei pressi dell’alloggio del ricercato che si sono conclusi positivamente nella tarda mattinata di ieri quando M.F. e del connazionale M. A., di 47 anni, sono stati fermati e portati in caserma dove durante i controlli di eventuali precedenti, i carabinieri hanno riscontrato che i due era incensurati e sono stati poi riconosciuti quali autori del furto e deferiti all’A.G. a piede libero per rapina impropria in concorso.