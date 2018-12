Un 42enne di Alghero in risposta alla richiesta della moglie di divorzio la strangola e poi si consegna i carabinieri.

Alghero (SS), 24 Dic 2018 – Un uomo di 42 anni, dopo la richiesta della moglie del divorzio perde la ragione e la uccide strangolandola. Infatti, Michela Fiori, la 40enne che ieri ad Alghero ha perso la vita per mano del marito, Marcello Tilloca, ha avuto con lui un’accesa discussione, già separati da tempo, che ha poi portato alla morte violenta della consorte.

In seguito, l’uxoricida, dopo essere tornato in se, ha chiamato il suo avvocato e assieme si è consegnato nelle mani del comandante la compagnia carabinieri della cittadina catalana del Nord Sardegna.

Il delitto è avvenuto in via Vittorio Veneto, dove la donna viveva e lì l’omicida ha raggiunto la vittima dove poi pare sia nata un’accesa discussione per via della richiesta del divorzio da parte della donna, e questo ha fatto perdere la ragione a Tilocca che lo ha portato fino al gesto estremo nei confronti della poveretta.

L’uomo, circa un mese fa era stato denunciato dopo essersi impossessato di un telefonino tramite il quale aveva tentato di estorcere il denaro a Michela, che non aveva idea che dietro i messaggi di ricatto c’era proprio il padre dei suoi due figli. In quei sms le venivano chiesti 300 euro per restituire il cellulare, che la vittima credeva di aver perso.

Marcello Tilloca dopo essersi consegnati ai militari dell’Arma algherese è stato sentito dagli inquirenti, il Pm Mario Leo, il comandante della compagnia dei carabinieri di Alghero.