Un 37enne di Sanluri arrestati dai carabinieri del posto per furto aggravato.

Sanluri, 24 Dic 2018 – Questa mattina i carabinieri della Stazione di Samassi, nel corso di un servizio mirato, hanno arrestato per furto aggravato, Enrico Murgioni, di 37 anni, residente a Sanluri.

L’uomo è stato arrestato dopo il furto compiuto all’interno del mobilificio Onnis & Matta di Samassi del quale è dipendente.

L’arrestato per porre in essere l’atto prima di introdursi all’interno dell’edificio, in orario di non apertura al pubblico, per evitare l’identificazione mediante la Videosorveglianza, ha utilizzato un lenzuolo con il quale copriva parte del corpo ed il viso.

La refurtiva recuperata è stato poi restituita ai legittimi proprietari. Quindi Murgioni è stato sottoposto stamane stessa al giudizio direttissimo.