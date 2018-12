 Servizio coordinati dei carabinieri e dei militari della Guardia di finanza di Cagliari nei locali cittadini

Cagliari, 23 Dic 2018 – La notte scorsa, i carabinieri del Comando Provinciale e del Nas di Cagliari insieme al personale del comando provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari e lo Spresal della Asl del capoluogo, hanno eseguito un servizio coordinato volto al controllo dei locali notturni.

Nello specifico si è effettuato un attento controllo presso un disco club cittadino. Ed in collaborazione con la Spresal (controllo volto all’accertamento delle normative di sicurezza della struttura e alla tutela del lavoro dei dipendenti) è stata richiesta documentazione amministrativa e di certificazione degli impianti in materia di tutela della salute e di sicurezza del luogo di lavoro; per quanto riguarda la normativa igienico sanitaria, unitamente al Sian, è stata richiesta l’esibizione del manuale Haccp, poiché non detenuto sul luogo della somministrazione e, quindi, sono state contestate la violazione amministrativa inerente la normativa sul fumo poiché non erano esposti i previsti cartelli per il divieto di fumo; le carenti condizioni igieniche dei banchi bar.

Inoltre, tutto il personale delle forze di polizia intervenute hanno eseguito l’identificazione di tutti i dipendenti del locale, la cui posizione lavorativa sarà analizzata dai militari della Gdf, nonché l’identificazione di molti dei numerosi avventori, infine il dispositivo coordinato ha eseguito anche molti controlli alla circolazione stradale con l’ausilio delle unità cinofile della Gdf.