In un Night Club di Lotzorai i carabinieri trovano cinque dipendenti in “nero”: sospesa attività

Santa Maria Navarrese (Nu), 23 Dic 2018 – Nell’ambito dei controlli a titolari di licenza ed autorizzazioni di polizia e di attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, i carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese e del Nucleo carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Nuoro, hanno accertato che all’interno del night club “Belle Monelle” di Lotzorai vi erano cinque dipendenti, un barman e quattro intrattenitrici totalmente in “nero”.

Quindi al titolare è stato notificato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver occupato all’interno del locale 5 lavoratori in nero su 5, pari al 100% dei lavoratori presenti ed inoltre sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi euro 2.000.

I controlli continueranno per tutte le festività di fine anno.