Rapina in una tabaccheria di Monserrato ieri sera: il malvivente ha fatto irruzione nella rivendita armato di due coltelli da cucina e poi la fuga senza la sciare tracce.

Monserrato (Ca), 22 Dic 2018 – Un individuo, armato di due coltelli, ha fatto irruzione in una tabaccheria di Monserrato dove si è poi fatto consegnare il denaro contenuto nella cassa per un valore ancora in corso di quantificazione.

Il ‘colpo’ è stato messo a segno alle 20.30 di ieri sera, poco prima dell’orario di chiusura, ai danni di una rivendita di tabacchi di via Del Redentore, sita nel cuore del centro storico di Monserrato.

Al momento della rapina, all’interno era presente solo il 45enne commesso che, non opponendo alcuna resistenza, ha seguito le indicazioni del rapinatore. Fortunatamente nessun ferito.

Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri della Stazione della cittadina del cagliaritano per i rilievi del caso.

L’uomo, con il volto travisato da un passamontagna, avrebbe agito da solo ma non si può certo escludere l’eventuale presenza nei paraggi di un complice a bordo di un mezzo, con il quale potrebbero essersi dileguati rapidamente dalla scena del reato.

Al momento sono al vaglio degli investigatori dell’Arma i fotogrammi registrati dalle telecamere a circuito chiuso del negozio, ma anche le immagini di altre telecamere della zona per acquisire qualche particolare che possa far risalire al malvivente.