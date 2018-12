Personale della Polizia di Stato di Nuoro impegnato nell’operazione “Ultimo Miglio”: sequestrati 1.300 grammi di marijuana e uno straniero irregolare espulso

Nuoro, 22 Dic 2018 – In questi giorni la Questura di Nuoro, come disposto a livello nazionale, ha disposto l’intensificazione dell’attività di controllo del territorio di un’articolata operazione ad alto impatto denominata “Ultimo Miglio”, anche in funzione di contrasto della minaccia terroristica, sempre attiva nello scenario internazionale. Pertanto, Il 17 e il 18 dicembre scorsi sono stati predisposti ed attuati dagli agenti di Polizia di Nuoro, anche con l’impiego di reparti specializzati della Polizia di Stato, in ambito provinciale, mirati servizi di prevenzione volti a disincentivare eventuali tentativi di azioni terroristiche, mediante un attento controllo, con l’ausilio di unità cinofile anti esplosivo e antidroga, degli automezzi per trasposto collettivo di persone e mezzi pesanti che entrano o transitano nel centri storici nonché dei relativi passeggeri.

L’attività di prevenzione si è concentrata sia nel capoluogo, sia in provincia. E nel corso della vasta e articolata operazione, sono stati controllati circa 500 veicoli di vario tipo. Inoltre un’attenzione particolare è stata data non solo ai veicoli privati e commerciali, ma anche ai mezzi pubblici quali gli autobus di linea, senza trascurare i terminal di autobus e treni. Infatti, sono state effettuate 2 perquisizioni domiciliari alla ricerca di armi ed esplosivo, nel corso delle quali sono stati rinvenuti oltre 1.300 grammi di marijuana di alta qualità e chiaramente destinata allo spaccio. Al sequestro della sostanza è seguito l’arresto, per detenzione ai fini di spaccio, di un sessantenne incensurato originario di Oliena, nei confronti del quale è stato effettuato anche il sequestro di un’arma.

Infine uno straniero irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato ed espulso.