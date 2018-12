Opere e infrastrutture di Sardegna, Balzarini replica Zedda: l’obiettivo è accelerare le opere strategiche per la regione, non concorrere nel mercato

Cagliari, 20 Dic 2018 – “Le criticità rilevate dal sindaco Zedda sono del tutto immotivate. La lettura degli atti chiarisce che la nuova struttura si occuperà solo di interventi ritenuti strategici, per la risoluzione urgente delle problematiche e non per la complessità delle opere, come nei casi di una frana che interrompe una strada, o di un progetto di mobilità sostenibile. Sempre, comunque, attraverso l’esternalizzazione dei servizi di progettazione cosi come attualmente svolto, spesso con difficoltà, dalla Regione, che vuole invece, solo per alcuni interventi appunto strategici – come previsto in legge e indicati nello statuto della Società – applicare tecniche di project management, attuate da una struttura snella e specializzata, per accelerare procedure e non concorrere nel mercato. In altri termini una struttura snella e innovativa che consenta di accelerare alcune opere puntuali superando una stagnazione conservativa in un settore dove cittadini e imprese lamentano ritardi e assenza di iniziative.”

Così l’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Cagliari Massimo Zedda in merito alla nuova società “Opere e infrastrutture della Sardegna srl”, la cui costituzione è stata approvata oggi dalla Giunta. Com