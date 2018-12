Centro Diurno di Quartu: inaugurazione della mostra “L’arte nel presepio” Ex Convento dei Cappuccini – ore 18.30.

Cagliari, 21 Dic 2018 – Nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.30, sarà inaugurata una mostra “L’arte nel presepio”, all’ex Convento dei Cappuccini a Quartu S.E., dove sarà esposto il presepe realizzato dai ragazzi del Centro Diurno Di Quartu Sant’Elena. L’evento sarà accompagnato dall’esibizione dei “Cuncordia de launeddas”. La mostra sarà visitabile, tutti giorni, con ingresso gratuito, sino al 6 gennaio. Il presepe è stato realizzato interamente a mano.

Il Laboratorio del riciclo del Centro Diurno, nato inizialmente per favorire la raccolta differenziata e promuovere il possibile riutilizzo degli oggetti quotidiani, si è evoluto in un vero e proprio laboratorio artistico. Gli autori protagonisti hanno progettato e realizzato un presepe fatto interamente a mano, dalle statuine ai costumi agli accessori, e interpretato totalmente al femminile, dove tutti i personaggi, compresi i Re Magi, sono donne, multietniche e rappresentative delle diverse realtà. Com

Condividi su...