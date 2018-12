Natale Acido nel reparto di Neurologia riabilitativa dell’ospedale Santissima Trinità Venerdì 21 dicembre 2018 a partire dalle 11.30

Cagliari, 20 Dic 2018 – Dopo il grande successo di lunedì scorso al Foyer del Teatro Massimo di Cagliari, venerdì 21 dicembre a partire dalle 11.30, Natale Acido sarà dedicato ai pazienti del reparto di Neurologia riabilitativa dell’ospedale Santissima Trinità, e ai loro familiari, per una collaborazione che si rinnova con Ats e Assl di Cagliari e la voglia di portare storie strampalate, che magari strappino un sorriso, là dove ce n’è più bisogno.

Sul palco, e in corsia, letture brevi e lievi, storie di Natale e attorno al Natale, acide o malinconiche, bizzarre, stravaganti e spesso divertenti, sempre ironiche, qualche volta travolgenti. Al microfono il collettivo allargato degli Scrittori Da Pacolo, ovvero autori e autrici professionisti insieme a semplici appassionati, insegnanti e giornalisti, liberi professionisti prestati al racconto breve, romanzieri dentisti, cantanti senza gloria, carogne vere, baristi laureati in lettere, blogger e antropologi.

Conducono: Flavio Soriga e Nicola Muscas.

Disegnini live a cura di Riccardo Atzeni, illustratore cagliaritano tascabile.