Aias. Approvate dalla giunta due delibere: intesa prefettizia e atto di transazione per vecchi pagamenti

Cagliari, 20 Dic 2018 – Approvata dall’Esecutivo, riunito a fine mattina nella sala Giunta del Consiglio regionale, sotto la presidenza di Francesco Pigliaru, l’intesa raggiunta lo scorso martedì 18 dicembre, a seguito di convocazione del Prefetto di Cagliari, sulla vertenza Aias, utile a gestire il periodo di transizione verso l’operatività della società Sas Domos.

L’intesa, come già annunciato, regola i rapporti tra l’Azienda per la Tutela della Salute e l’erogatore privato AIAS, stabilendo che quest’ultimo possa erogare le prestazioni sanitarie per le quali è accreditato, fino al 30 giugno 2019. Il rispetto degli obblighi relativi al regolare pagamento delle retribuzioni e delle contribuzioni dei lavoratori riferite agli anni 2017, 2018 e fino a marzo 2019, che Ats verificherà in relazione al primo trimestre, è precondizione per la prosecuzione di qualsiasi attività da parte di AIAS nel secondo trimestre, dopo il 31 marzo 2019.

Sempre in tema di Aias, la Giunta ha approvato una seconda delibera in merito alla transazione per il pagamento delle somme relative a mancati pagamenti del periodo 1987-1995 da parte dalla ex Usl 2 di Alghero, diventati di eredità regionale. In base all’accordo transattivo, la Regione si impegna a versare 3,806 milioni di euro all’AiaS, di cui 2,612 milioni di debiti effettivi e il resto a titolo di risarcimento per i tempi intercorsi. Il pagamento potrà essere effettuato immediatamente dopo la firma delle parti.