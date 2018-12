Inaugurata a Oristano infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici

Oristano, 18 Dic 2018 – Inaugurato alla presenza di autorità ed istituzioni l’impianto per la ricarica dei veicoli elettrici, alimentato da fotovoltaico, presso lo stabilimento di Cao Formaggi vicino all’aeroporto di Oristano, colonnina nata dalla collaborazione tra la Cooperativa Allevatori Ovini, Cao e Ricarica S.r.l.

Apprezzatissimo dai presenti il test drive gratuito di auto elettriche (Tesla, Zoe, Kangoo, Leaf …), grazie alla collaborazione del Concessionario Toyota Mereu di Nuoro e del Concessionario Nissan De’ Carroz di Cagliari.

Ricarica s.r.l. è una start-up del gruppo Fera nata nel 2014 con lo scopo di fornire il servizio di ricarica per le auto elettriche fornendo energia ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili; ha installato e gestisce impianti in tutta Italia. Inoltre, una folta flotta elettrica aziendale, la seconda per numero dopo quella regionale, attraversa da anni la Sardegna a servizio degli impianti da fonte rinnovabile del Gruppo presenti sul territorio.

La stazione, collocata in un nodo stradale strategico per l’isola, è configurata per caricare le auto in corrente alternata, con 2 prese Tipo II da 22 kW, h24 e 7/7; la colonnina è alimentata con energia pulita proveniente dall’impianto fotovoltaico del caseificio. Si attiva tramite cellulare per mezzo dell’APP Nextcharge o tramite accesso RFID. L’applicazione è la più scaricata in Italia per questo servizio ed è quella che fornisce il più ampio network nazionale di ricarica, grazie al roaming.

Per info: ricarica@ferasrl.it

Un momento dell’inaugurazione (da destra: Cesare Fera, presidente del Gruppo Fera, Mario Porru, Università di Cagliari, Pupa Tarantini, assessore del Comune di Oristano, Renato Illotto, Presidente CAO Formaggi.