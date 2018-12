Pluripregiudicato di Cagliari arrestato dal personale della Polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 17 Di 2018 – Ieri notte, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Emilio Cau, di 37 anni, di Cagliari, con numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti.

Una pattuglia della Polizia di Stato è stato inviata presso l’Ospedale Marino in quanto sulla linea 113 personale di vigilanza del nosocomio, aveva richiesto l’intervento per un soggetto che disturbava e che, nonostante l’orario, insisteva per accedere alla struttura per poter far visita ad una degente, sua conoscente.

I polizotti, giunti sul posto, hanno rintracciato e fermato l’uomo, e durante il controllo del pluripregiudicato insospettiti dal nervosismo del soggetto e visti i precedenti, hanno effettuato una perquisizione personale, rinvenendo 4,10 grammi di Hashish e una sigaretta contenente Hashish. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha permesso di rinvenire un pezzo di Hashish del peso di circa 70 grammi, sostanza da taglio (mannitolo) e due coltelli da cucina imbrattati di sostanza stupefacente.

In un cassetto del comò gli agenti hanno rinvenuto una penna – pistola calibro 22, con fattezze e dimensioni di una normale penna ma di fatto offensiva a tutti gli effetti nonché 60 cartucce con ogiva a punta cava in piombo dello stesso calibro.

Quindi Cau è stato dichiarato in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e in seguito su disposizione del PM di turno, al termie degli atti, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.