“Finanziaria 2019 – Consorzio Agnello IGP Sardegna”, Daniela Forma: “Finanziato un progetto di internazionalizzazione per la carne di agnello sardo”.

Cagliari, 17 Dic 2018 – La consigliera regionale del Partito Democratico Daniela Forma in occasione dei lavori sulla Legge di Stabilità del 2019 ha accompagnato e sostenuto diversi interventi finanziari legati al mondo produttivo e al comparto primario.

Tra questi rientra anche l’autorizzazione alla spesa di euro 80.000 a favore del Consorzio per la tutela della IGP Agnello di Sardegna (Con.t.a.s.) per la realizzazione di un progetto di internazionalizzazione della IGP Agnello di Sardegna.

“Il Consorzio Agnello IGP – dichiara in un comunicato Daniela Forma – sta mettendo in campo una serie di azioni legate alla destagionalizzazione dei consumi come pure all’apertura di nuovi mercati e nuovi canali commerciali a beneficio delle carni di agnello della Sardegna e quindi di tutto il comparto ovino regionale. Da ultimo, va ricordata la partecipazione ad uno dei più importanti eventi fieristici dell’agroalimentare di qualità del Medio Oriente: il “Speciality Food Festival” che si è tenuto a Dubai dal 30 Ottobre al 01 Novembre 2018. L’obiettivo di tale partecipazione risultava finalizzata a presentare al mondo arabo le carni di agnello IGP della Sardegna – dato che gli Emirati Arabi Uniti costituiscono uno dei mercati più appetibili e in crescita per i prossimi anni – oltre che valutarne complessivamente le potenzialità.

Per la Regione Sardegna – conclude la nota della consigliera regionale Daniela Forma – risulta strategico sostenere l’azione di internazionalizzazione delle carni di Agnello IGP al fine di aiutare l’intero comparto a proporsi sul mercato estero, intercettando così un mercato di nicchia, attento alla qualità. Questa azione, in prospettiva, consentirebbe infatti di valorizzare maggiormente il prodotto dell’agroalimentare più rappresentativo della Sardegna, l’agnello, con evidenti benefici sull’intera filiera. Quei benefici che purtroppo – conclude Daniela Forma – si fatica a ritrovare in un mercato domestico invaso dagli agnelli del centro e sud Italia come pure della Grecia e dell’est Europa che affossano a livello nazionale il prezzo dell’agnello non consentendo al nostro Agnello IGP della Sardegna di essere remunerato per ciò che realmente vale”. Red