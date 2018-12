Commerciante evade oltre 127.000 €: scoperto dai finanzieri della Tenenza di Sanluri

Sanluri, 17 Dic 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Sanluri hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta individuale operante nel settore del commercio al dettaglio con sede a Villacidro.

In questo caso il soggetto verificato, figurava in un listing comprendente soggetti per i quali sono presenti puntuali alert in relazione alla mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’I.V.A.

L’azione dei Finanzieri, orientata quindi alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti, si è necessariamente basata sulla ricostruzione del volume di affari dalla società scaturito dalla disamina della documentazione reperita in sede di accesso. E, nello stesso contesto è inoltre emerso che l’impresa, benché svolgesse regolarmente la propria attività commerciale, non aveva annotato in contabilità i documenti fiscali emessi a fronte delle cessioni di beni realizzate.

All’esito dell’attività ispettiva è stato quindi possibile constatare che la società, indicizzata quale evasore totale per le quattro annualità sottoposte a controllo, ha occultato ricavi per complessivi 127.474 € con un evasione IVA pari a 27.198 €.

Per le irregolarità riscontrate, l’impresa è stata inoltre segnalata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari al fine di sottoporre a sequestro cautelativo i beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.