Un 62enne di Capoterra arrestati dai carabinieri della Stazione di Domus de Maria e Capoterra per resistenza e lesione a Pubblico Ufficiale

Cagliari, 16 Dic 2018 – Questa notte, i carabinieri della Stazione di Domus De Maria, durante un servizio notturno di controllo del territorio di competenza, hanno arrestato nella flagranza dei reati di resistenza e lesione a Pubblico Ufficiale Ettore Porcu di 62 anni, residente a Capoterra.

L’uomo nel corso della serata a Capoterra in via Gramsci, in evidente stato di agitazione psicofisica, dopo aver importunato e minacciato, senza alcun motivo, gli avventori del pub, è stato identificato e accompagnato nella sua abitazione dai militari della cittadina del cagliaritano, nel frattempo intervenuti in soccorso.

Un’ora dopo l’uomo, dopo aver lanciato dei vasi in terracotta contro un muro di un’abitazione limitrofa alla sua e aver proferito frasi minacciose in direzione del vicinato, percuoteva (ferendolo) uno dei carabinieri in servizio, che nella circostanza erano stati inviati sul posto nuovamente dalla centrale operativa del comando provinciale cc di Cagliari, ma è stato comunque immobilizzato e ammanettato.

In seguito il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Cagliari ha disposto che l’uomo rimanesse agi arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista per domani