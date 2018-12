Manovra, tensione Lega-M5S sull’ecotassa. Stasera il punto in un vertice Conte-Salvini-Di Maio

Roma, 16 Dic 2018 – Torna la tensione tra Lega e M5s sulla ecotassa. Stasera è atteso un vertice a Palazzo Chigi tra Conte, Di Maio, Salvini, Fraccaro, Tria, Garavaglia e Castelli, proprio per affrontare questo a altri “temi dirimenti”. Sull’ecotassa “nessun braccio di ferro”, la questione verrà affrontata, come sempre, con il dialogo e la mediazione, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Ma il percorso della manovra, oggi ancora in commissione Bilancio del Senato, resta accidentato.

La Lega prova infatti a fermare non solo l’ecotassa sulle auto più inquinanti, ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con un emendamento alla manovra, che rientra nel pacchetto dei ‘segnalati’ e che è firmato dal capogruppo in Senato Massimiliano Romeo, il Carroccio punta a cancellare l’intero pacchetto di norme approvato alla Camera. La proposta è stata presentata in commissione Bilancio a Palazzo Madama.

“Come governo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, sulle auto come su altro. Se gli amici del M5s trovano altre coperture per gli incentivi siamo ben contenti” ha spiegato, a margine dei lavori della Commissione Bilancio del Senato, il sottosegretario all’economia Massimo Garavaglia.

Il bonus per le auto green è “imprescindibile”. Così il sottosegretario al ministero dei Trasporti del M5S Michele dell’Orco, a margine dei lavori sulla manovra da parte della commissione Bilancio di Palazzo Madama. “Il bonus – ha detto Dell’Orco – deve rimanere e le coperture da qualche parte ci devono essere” Quanto al “malus”, secondo il sottosegretario, “non è una nuova tassa” e comunque “la nostra intenzione non è toccare le utilitarie. Stiamo cercando di rivedere il malus. Arriverà una riformulazione del governo”.

Le votazioni in commissione Bilancio al Senato, secondo un calendario di massima, dovrebbero iniziare nel primo pomeriggio intorno alle 14. Dovrebbero proseguire anche in notturna e poi lunedì mattina. Il testo è atteso nell’Aula di Palazzo Madama per martedì pomeriggio. Non è escluso un ritardo visto che a Bruxelles ancora non sono concluse (nonostante i numerosi passi avanti compiuti negli ultimi giorni) le trattative tra Italia e Ue sul rapporto deficit/Pil calato dal 2,4% al 2,04%. Al tavolo siedono ancora i tecnici del Mef e quelli della Commissione.